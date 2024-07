DC Studios hat sein neues Logo enthüllt

HQ

Es gibt ein neues Regime bei DC Studios mit James Gunn und Peter Safran an der Spitze der Schlange und sie haben bereits begonnen, den Dingen ihren Stempel aufzudrücken, indem sie Filme und Fernsehsendungen neu starten.

Jetzt ist es an der Zeit, das Logo des Studios zu überarbeiten, und sie haben dies getan, indem sie es zu dem klassischeren Design zurückgeführt haben, das an die 80er Jahre erinnert. Das neue Logo wurde auf der Comic-Con gezeigt und ist eine aktualisierte Version des klassischen "DC-Bullet-Logos", das vom berühmten Grafikdesigner Milton Glaser entworfen wurde, der hinter dem "I Love NY Logo" steckt. Glaser war zwischen 1977 und 2005 für alle DC Studios ' Logos verantwortlich.

James Gunn schrieb dies auf X:

"Als Peter und ich die DC Studios gründeten, wussten wir sofort, welches Logo wir verwenden wollten."

Und wir können uns in naher Zukunft auf viel von DC Studios freuen, da sie gerade mit vielen Bällen jonglieren. Gunn führt Regie bei einem neuen Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow ist auf dem Weg und Batman: Brave and the Bold wird als Teil dieses Gods and Monsters ersten Kapitels erwartet. Eine animierte TV-Serie ist ebenfalls in Arbeit, Creature Commandos und sie wird noch in diesem Jahr Premiere haben.

Was ist mit dem neuen DC Studios -Logo?