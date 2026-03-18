DC stellt die nächste Sammlung von Elseworlds-Geschichten vor, mit Supergirl, Superman und Dark Rittern

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Es wird ein arbeitsreicher Sommer für DC, da sich das DC-Universum erweitern wird, wenn Supergirl erscheint, was von einer Sammlung größerer Geschichten und Projekte rund um die Krypton-Figur unterstützt wird. Wir haben einen ehrgeizigen Comic mit Supergirl erwähnt, der im Sommer erscheinen sollte, aber es gibt tatsächlich noch mehr hinzuzufügen.

Im Rahmen der Elseworlds-Reihe wurden drei neue Comics für diesen Sommer versprochen, von denen einer sich um Supergirl dreht. Diese Geschichte wurde von Ethan S. Parker und Griffin Sheridan geschrieben, mit Zeichnungen und Covern von Rod Reis, und der Comic namens Supergirl: Survive. Er wird kurz vor dem Live-Action-Film am 3. Juni Premiere feiern, und was er erzählen wird, erklärt die Zusammenfassung:

"Kara Zor-El lebt ein Leben voller kleiner Probleme – Schultänze, Familienstreitigkeiten und die unmögliche Aufgabe, ihren schlaffen kleinen Cousin Kal zu halten – aber auf Krypton gibt es große. Während General Zod seinen Griff verstärkt und der Planet zu brennen beginnt, werden Kara und Kal gemeinsam in die Sterne katapultiert, gefangen in einer Prototyp-Rakete und kämpfen ums Überleben in einem Universum, dem es egal ist, ob sie leben oder sterben."

Darüber hinaus können wir eine einzigartige Superman-Geschichte in Form einer von Kenny Porter geschriebenen und von Danny Earls illustrierten Geschichte erwarten. Es heißt Superman: Father of Tomorrow und wird am 27. Mai früher als Supergirl Premiere feiern, mit einer Geschichte, die Folgendes verspricht:

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"Als der Planet Krypton explodiert, entkommt eine einzelne Rakete der Zerstörung – nicht Kal-El, sondern seinen Vater. Jor-El stürzt in Kansas ab, wo ein freundliches Paar ihn aufnimmt. Während er sich an das Leben auf der Erde gewöhnt, entdeckt Jor-El, dass er seinem neuen Zuhause nicht nur mit seinen Kräften, sondern auch mit seinem brillanten Geist helfen kann. Dies ist die Geschichte eines Mannes aus Stahl und Wissenschaft – und der Welt, die er rettet."

Schließlich erscheint die dritte Geschichte am 15. Juli, eine Erweiterung der Dark Knights-Saga. Bekannt einfach als Dark Knights II, ist dieser Comic von Tom Taylor geschrieben, mit Zeichnungen von Otto Schmidt und Covern von Yasmine Putri, und was die erzählte Geschichte angeht, so erfahren wir dazu noch gar nichts.

Was wir haben, sind Cover für alle drei Elseworlds-Geschichten, bevor sie im Sommer erscheinen.

Supergirl, Superman, Dark Knights, in dieser jeweiligen Reihenfolge.

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