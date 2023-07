DC scheint die Ankündigung von zwei animierten Projekten zu implizieren

HQ

Heute wird die diesjährige San Diego Comic-Con eröffnet, und die meisten großen Akteure sind dabei, einschließlich DC. Und es scheint, als hätten sie einige neue Zeichentrickserien zu enthüllen, wenn man nach einem kryptischen Tweet urteilt, den sie gerade gepostet haben:

Wir wissen es bereits DC macht einen Suicide Squad-Anime und die Harley Quinn-Serie kehrt am 27. Juli mit der vierten Staffel zurück - also können wir diese beiden wahrscheinlich ausschließen. Es könnte jedoch mit dem Film Justice Society of America zusammenhängen, der letztes Jahr angekündigt wurde, oder mit dem Harley Quinn-Spin-off Kite Man, von dem wir noch nichts gesehen haben.