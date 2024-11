DC sagt, dass Absolute Batman #1 bereits der meistverkaufte Comic des Jahres ist

HQ

DC entschied, dass seine Absolute Reihe von Comics einen Neustart benötigte und enthüllte bereits im Juli die Pläne, wie dies geschehen würde. Dies geschah in Form der Enthüllung von Absolute Batman, Absolute Wonder Woman und Absolute Superman, wobei jede einzigartige Wendungen in den Herkunftsgeschichten der Charaktere brachte und auch frische Versionen der berühmten Helden präsentierte.

Es scheint, als ob diese Entscheidung, die Absolute -Serie neu zu starten, bisher funktioniert hat, denn DC behauptet nun, dass Absolute Batman, der erst im Oktober seine erste Ausgabe veröffentlicht hat, bereits der meistverkaufte Comic des Jahres ist.

DC erklärt: "Da Absolute Batman #1 von den Schöpfern Scott Snyder, Nick Dragotta, Frank Martin und Clayton Cowles nach einem erfolgreichen Start und mehreren zusätzlichen Auflagen die Charts im Einzelhandel anführt, ist die neue DC-Comicserie unangefochten der meistverkaufte Comic des Jahres 2024."

Im Moment sind nur zwei Absolute Batman Comics erhältlich, der dritte Teil erscheint Ende Dezember. Wie beim Rest der Absolute -Serie ist für die Absolute Superman -Serie derzeit ein Comic verfügbar und für Absolute Wonder Woman ist derzeit auch nur ein Comic verfügbar.

Hast du einen der neuen Absolute Comics gelesen?