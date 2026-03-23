DC macht den Sommer mit einem weiteren neuen Comic ganz um Supergirl

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Zu sagen, dass DC alles tut, um Fans darauf aufmerksam zu machen, dass Supergirl diesen Sommer für die nächste Phase des DC-Universums in die Kinos geht, ist vielleicht eine Untertreibung. Im Anschluss an die Enthüllung von Supergirl: The World und des Elseworlds-Projekts namens Supergirl: Survive wurde nun auch ein optimistischerer Comic mit Kryptons Lieblingsheldin angekündigt.

Bekannt als Summer of Supergirl, wird dies ein One-Shot-Special-Comic mit 48 Seiten und einem Trio von Geschichten bieten, das darauf abzielt, Kara Zor-Els Vermächtnis im gesamten DC-Universum hervorzuheben.

Die Geschichten werden von diesen drei Autor/Künstler-Duos gestaltet; Sophie Campbell und Belen Ortega, Mark Waid und Cian Tormey sowie Gail Simone und Emma Kubert, und was uns erwartet: In der ersten wird Supergirl gegen Lobo antreten und die beiden Letztgenannten Supergirl feiern, "während sie ihren rechtmäßigen Platz als Erbin von El wieder einnimmt."

Das Erscheinungsdatum des Comics ist auf den 24. Juni festgelegt, und unten sehen Sie das Cover des farbenfrohen Comics. Uns wird auch gesagt, dass DC "weitere Ankündigungen" für seinen "Summer of Supergirl" in der Pipeline hat.

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