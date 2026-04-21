DC hat einen neuen Batman Noir-Horror-Comic vorgestellt, der sich um Clayface

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Es wird ein vielversprechendes Jahr für Fans des DC-Bösewichts Clayface, da die Figur in einem der ersten großen DC-Universum-Filme auftreten wird, nämlich im dritten nach Superman und Supergirl. Geschaffen von Mike Flanagan, wird der Clayface-Horrorfilm im Herbst erscheinen und einen grausamen Body-Horror-Film für alle, die es wagen, ihn im Kino zu sehen, bringen, aber es wird nicht die einzige spannende Clayface-Geschichte dieses Jahres sein.

DC hat Clayface: Celebrity Dirt angekündigt, eine sechsteilige Geschichte, die Basil Karlo folgt, wie er aus den Arkham Towers entkommt und versucht, seinen Platz im Rampenlicht zurückzuerobern, nur um festzustellen, dass jemand seine Identität für sich genommen hat – eine ziemlich ironische Wendung für den grausamen Clayface.

Die Geschichte wird als Batman-Universum-Noir-Horror-Comic beschrieben und von Horror-Experten Jude Ellison S. Doyle geschrieben, mit Zeichnungen von Fran Galan, Farben von Patricio Delpeche und Briefen von Tom Napolitano.

Die Zusammenfassung des Comics erklärt: "Als Basil Karlo aus Arkham ausbricht, ist er bereit, die Hollywood-Krone zurückzuerobern, die er vor Jahren verloren hat. Doch die Welt, in die er zurückkehrt, ist seltsamer denn je: Eine schleichende neue Seuche verwandelt gewöhnliche Bürger in tonverzerrte Spiegelbilder seiner eigenen Albträume, und ein charismatischer Doppelgänger hat Basils Leben übernommen und ist ein größerer Filmstar geworden, als der echte Basil je war. Während sich ein beunruhigendes Muster um diesen neuen Prominenten abzeichnet, muss Basil sich den dunkelsten Teilen seiner Vergangenheit stellen und beide Geheimnisse zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Seine Suche führt ihn tief in die Geschichte der Familie Clayface und trifft einem ihrer gefährlichsten instabilen Mitglieder von Angesicht zu Angesicht."

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Clayface: Celebrity Dirt erscheint mit seiner ersten Ausgabe am 8. Juli, und unten sehen Sie das Cover der Geschichte.