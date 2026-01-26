DC gibt uns einen besseren Einblick in Jason Momoas Version von Lobo

HQ

Vor ein paar Wochen konnten wir endlich den ersten Trailer zum kommenden DCU-Film Supergirl sehen, der am 26. Juni Premiere feiert. Eines der Dinge, die die Leute am meisten interessiert haben (da wir Milly Alcock bereits in Superman von 2025 als Kara Zor-El gesehen haben), war, ob wir Lobo überhaupt sehen würden.

Es ist schon lange bestätigt, dass Jason Momoa als Antiheld besetzt wurde, etwas, das er als wahr gewordener Traum beschreibt, da er seit seiner Kindheit ein Fan der Figur ist. Jetzt hat DC einen Teaser veröffentlicht, der uns einen etwas besseren Einblick in Lobo gibt, und wir interpretieren das dedizierte Video so, dass er eine ziemlich große Rolle im Film spielen wird.