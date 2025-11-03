DC gibt Superman, Batman, Wonder Woman und mehr Punkrock-Auffrischungen

HQ

DC Comics hat eine Reihe neuer alternativer Punkrock-Cover für einige seiner kommenden Ausgaben angekündigt. Ab Januar 2026 sind sechs alternative Optionen geplant, die einigen berühmten Charakteren eine Überarbeitung des Punkrocks verpassen werden.

Insgesamt können wir davon ausgehen, dass Action Comics #1094, Superman #34, Superman Unlimited #9, Supergirl #9, Batman/Superman: World's Finest #47 und Justice League Unlimited #15 jeweils alternative Cover erhalten, und als Beispiel dafür, wie sie das Aussehen der legendären DC-Helden verändern, sehen Sie sich unten zwei Optionen an, die Superman, Batman, Wonder Woman und Supergirl.

DC erklärt über diese Initiative: "Von Sicherheitsnadeln bis hin zu Slogans im Zine-Stil kanalisieren diese Comic-Cover die rohe Energie, den DIY-Geist und das Anti-Establishment-Ethos des Punkrock, während sie gleichzeitig die anhaltende Kraft von Superman, Supergirl und ihren Verbündeten feiern, aufzustehen, ihre Stimme zu erheben und für das Richtige zu kämpfen. Freundlichkeit ist der neue Punkrock!"

