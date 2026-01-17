DC gibt das Debütdatum für Superman/Spider-Man #1 bekannt

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass DC und Marvel erneut an einem Kollisions-Comic zusammenarbeiten werden, der zwei seiner größten Namen zusammenbringt. Nach dem äußerst beliebten Lauf Batman und Deadpool sollen nun Superman und Spider-Man eine ähnliche Behandlung erhalten, die im März beginnt.

In der Vergangenheit wurden wir auch mit einigen Covern dieser vielversprechenden Zusammenarbeit vertraut gemacht, und nun haben die Comic-Giganten das feste Datum bekannt gegeben, wann Superman/Spider-Man #1 in den Läden erscheinen wird.

Mit dem Start am 25. März erwarten wir, dass dieses Crossover auch eine Marvel -zentrierte Option bekommt, die den Titel Spider-Man/Superman #1 tragen wird, aber wie die bereits erwähnte Batman-Deadpool -Option (wir haben Deadpool/Batman #1 im September 2025 und Batman/Deadpool #1 im November bekommen) wird sie wahrscheinlich ein paar Monate später erscheinen, da im April 2026 zusätzliche Informationen zu diesem Thema veröffentlicht werden.

Was man von Superman/Spider-Man #1 erwarten kann, so lautet die Zusammenfassung der Handlung:

"Wenn die Journalisten Clark Kent und Peter Parker derselben Geschichte nachjagen, könnte die Verschwörung, die sie aufdecken, die Welt verändern – besonders, wenn Brainiac und Doctor Octopus etwas dazu zu sagen haben. (Und wir wetten, sie tun es!) Zum Glück sind unsere unerschrockenen Newshounds heimlich Superman und der erstaunliche Spider-Man."

Wirst du dieses Comic-Crossover zu deiner Sammlung hinzufügen?