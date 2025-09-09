DC erstellt offizielle Zusammenstellung von Batmans "legendärsten Rizz-Momenten"

HQ

Batman kann ein ziemlich charmanter Kerl sein. Man glaubt es vielleicht nicht, wenn man bedenkt, dass er einen Anzug trägt, der ihn wie eine Fledermaus aussehen lässt und nachts Leute verprügelt, aber er hat Catwoman, Wonder Woman und viele der besten Gothams während seiner Zeit auf der Straße gezogen.

Der offizielle YouTube-Kanal von DC hat all diese Momente in einem Video zusammengefasst, das mehr als eine halbe Stunde lang ist. In dem Video, das "Batmans legendärste Rizz-Momente" beschreibt, sind die Kommentare deaktiviert, wahrscheinlich aufgrund der zu erwartenden Gegenreaktion bei der Verwendung des Wortes "Rizz". Es gibt wahrscheinlich auch viele Batman-Fans, die den Kreuzritter mit dem Umhang nicht unbedingt als etwas anderes als eine megareiche nachtaktive Kreatur sehen wollen, die das Verbrechen bekämpft.

Alles, von der Zeichentrickserie bis hin zum Val Kilmer Batman, hat einen Auftritt, wobei das Video mit Robert Pattinsons Version von Batman und Zoe Kravitz als Selina Kyle und Christian Bales letzten Momenten mit Catwoman in The Dark Knight Rises endet. Was das für die Zukunft des DCU-Batman bedeutet, weiß wahrscheinlich nur James Gunn, aber wir können mit ziemlicher Sicherheit mehr "Rizz" erwarten.

