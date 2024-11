DC-Chef James Gunn sagt, er sei "völlig in Ordnung" mit R-bewerteten DC-Projekten

HQ

Viele Menschen verbinden mit Superhelden immer noch einigermaßen kinderfreundliche Abenteuer, aber das muss natürlich nicht sein. Im Gegenteil, extrem gewalttätige Phänomene wie Deadpool, The Boys und Peacemaker haben sich sehr gut geschlagen und sind zu großen Erfolgen geworden.

Letzteres wurde übrigens von DC-Chef James Gunn kreiert, der sicherlich dafür bekannt ist, exzessive Gewalt einzusetzen, wo es nötig ist, wie in The Suicide Squad von 2021. Anscheinend ist dies etwas, das er fortsetzen will, und in einem Interview mit Collider sagt er, dass es keine generellen Altersgrenzen im DCU geben wird:

"Darum geht es uns nicht. Bei uns geht es nicht darum, zu sagen: 'Schau mal, wie es läuft'. Wir haben die einmalige Gelegenheit, diese Charaktere zu nehmen und wirklich voranzukommen und das zu tun, woran wir glauben. Ich glaube fest daran, dass, wenn wir gute, authentische Geschichten erzählen, wenn ein Film gut oder nicht so gut läuft, wenn man an der gleichen Philosophie festhält, dass man ein Universum aufbauen wird, das die Leute lieben und von dem sie für eine lange Zeit ein Teil sein wollen."

Er sagt dann ausdrücklich, dass er kein Problem mit dem R-Rating hat, wenn es das ist, was die Erzählung eines bestimmten DC-Helden erfordert:

"Es geht nicht darum, zu testen, ob das Ding funktioniert. Es geht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Wenn eine Geschichte mit einem R-Rating versehen wird, sind wir damit völlig einverstanden. Ob es PG, PG-13 oder G sein wird, ist mir egal - was auch immer der Geschichte würdig ist, das werden wir tun."

Wir gehen davon aus, dass Peacemaker: Staffel 2 ein R-Rating erhalten wird, aber es scheint auch gerechtfertigt, dass die kommenden Filme, die auf Swamp Thing und/oder The Authority basieren, auch die höchste Altersfreigabe erhalten werden. Wir vermuten, dass dies etwas ist, das von den Fans geschätzt wird, oder was sagt ihr?