DC bringt einen kostenlosen Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Comic auf den Markt

HQ

Dieser Mai wird für Batman-Fans ein großes Abenteuer, denn das nächste Lego-Abenteuer von TT Games wird den Umhangritter für sein bisher ehrgeizigstes Projekt wieder ins Rampenlicht rücken. Bekannt als Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, erscheint dieses Spiel etwas später als bisher gedacht, da das Veröffentlichungsdatum kürzlich um eine Woche verschoben wurde, um das Debüt für den 22. Mai geplant zu sein.

Mit diesem Start im Hinterkopf haben nun Warner Bros. Games, TT Games, DC und The Lego Group angekündigt, dass das Spiel von einem offiziellen Tie-in-Comic unterstützt wird, der am 2. Mai komplett kostenlos im Rahmen des Free Comic Book Day veröffentlicht wird.

Es ist eine Kurzgeschichte, die Batman folgt, wie er nach einer Zeit nach Gotham City zurückkehrt und sieht, wie er auf eine Reihe verschiedener DC-Charaktere trifft und gleichzeitig voller Anspielungen und frecher Lego-Humor ist.

Unter dem Titel The Lego Batman Returns erklärt die Zusammenfassung des Comics: "The Lego Batman Returns folgt einem Tag im Leben von Lego Batman, als er nach einer Pause nach Gotham City zurückkehrt und auf verschiedene bekannte DC-Charaktere trifft, wobei er der medialen Geschichte des Dunklen Ritters Tribut zollt, mit Anspielungen auf frühere Filme, Fernsehsendungen und Comics, kombiniert mit dem charakteristischen Lego-Humor."

Werbung:

Der Comic wurde von Ivan Cohen aus Beware the Batman geschrieben und mit Zeichnungen von Paul Lee aus Batman: Under the Hood gestaltet. Das Cover-Artwork des Comics kannst du unten sehen.