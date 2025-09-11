DC bestätigt, dass Green Arrow und Hawkman die nächsten Justice League-Spieler sein werden, die Absolute-Versionen erhalten

HQ

Eine der jüngsten Bemühungen von DC Comics war es, im Rahmen der neuesten Absolute -Auflage eindrucksvolle und ziemlich einprägsame Versionen seiner berühmten Charaktere zu liefern. Wir haben das riesige Absolute Batman, das leicht furchteinflößende Absolute Superman, das ehrfurchtgebietende Absolute Wonder Woman und ein paar andere gesehen, und in Zukunft werden sich zwei weitere Justice League -Mitglieder dem Kampf anschließen.

Im Oktober beginnen die Absolute Evil -Comics, in denen mehrere ikonische Bösewichte und wie sie im Absolute -Universum an die Macht gekommen sind. Aber das ist noch nicht alles, denn der Comic wird auch das Debüt von zwei Helden in ihrer Absolute -Form sehen, wobei einer der bereits bestätigte Green Arrow und der andere der neu bestätigte Hawkman ist.

Dies geschieht über CBR, das die Informationen bestätigt, nachdem es an der Podiumsdiskussion von DC auf der Rose City Comic Con 2025 teilgenommen hat. Wir wissen zwar, dass Absolute Green Arrow irgendwann auch eine eigene Comicserie bekommen wird, aber es ist unklar, ob das Gleiche für Hawkman gilt oder ob sein Absolute -Auftritt auf die Absolute Evil -Comics beschränkt sein wird, die ab dem 1. Oktober debütieren werden.

