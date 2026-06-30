Dbrand nimmt das Companion Cube Steam Machine-Skin nach der Entfernung von Valve-Problemen ab

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Die Zubehörmarke Dbrand hat bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Companion Cube-Skin für die Steam Machine nicht weitermachen wird, was Valves würfelförmigen PC zu einem der berühmten Blöcke aus den Portal-Spielen gemacht hätte. Das liegt größtenteils daran, dass Dbrand nie die Erlaubnis hatte, den Companion Cube zu verwenden, den Valve als Teil der Portal-IP besitzt – etwas, das der Zubehörhersteller als Fehler seiner Seite zugibt.

In einer Reddit-Ankündigung enthüllt Dbrand, dass die Begeisterung um das Steam Machine Companion Cube-Skin dazu geführt hat, dass es etwas zu weit ist. Das Team, das an der Oberfläche arbeitete, investierte "mehr als tausend Stunden" in die Entwicklung des Zubehörs, aber die ganze Arbeit wurde erledigt, ohne dass jemand fragte, ob Valve damit einverstanden war, dass seine IP auf diese Weise genutzt wird.

"Leider hat uns der Stolz auf das, was wir gemacht haben, nicht das Recht gegeben, es herzustellen", heißt es im Beitrag. Als der Companion Cube-Skin am 22. Juni auf den Markt kam, am selben Tag, an dem die Steam Machine-Anmeldungen eröffnet wurden, war es das zweitschnellste Produkt in der Geschichte von Dbrand. Leider gab Valve kurz nach diesem Erfolg den Auftrag, alles rund um den Companion Cube-Skin zu entfernen.

"Wir haben alles abgebaut und Berufung eingelegt. Wir fragten Valve, ob es eine Möglichkeit gäbe, das Projekt am Leben zu erhalten: ordnungsgemäß lizenziert, mit deren Segen und zu ihren Bedingungen. Sie sagten nein. Angesichts unseres rückständigen Ansatzes, zuerst zu bauen und später um Erlaubnis zu bitten, war das eine faire Antwort", erklärte Dbrand.

Jeder, der einen der Würfel bestellt hat, bekommt eine Rückerstattung, aber leider wird er so bald nicht in deinem Postfach landen. Zumindest war das Meme noch da, solange es dauerte, aber leider wirst du so bald keine Spiele auf einem Companion Cube spielen.