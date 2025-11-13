dbrand arbeitet bereits an einer Companion Cube-Version der Steam Machine

HQ

Das führende Unternehmen für Geräteanpassung dbrand ist dafür bekannt, Skins für alle Arten von Konsolen, Zubehör und mehr zu erstellen. Von zusätzlichen Lüftungsschlitzen und weniger Ecken an deiner PS5 bis hin zu abgefahrenen benutzerdefinierten Switch-Looks ist dbrand dafür bekannt, dass es bei seinen Anpassungsoptionen aufs Ganze geht.

Mit einer neuen Konsole am Horizont denkt das Unternehmen natürlich auch darüber nach, wie es die Steam Machine von Valve einzigartig machen kann. Nur einen Tag nach der Enthüllung der Steam Machine hat dbrand den Companion Cube Look für die Steam Machine enthüllt.

Dieser Skin ist dem Companion Cube von Portal nachempfunden, einer liebenswerten Schachtel mit Herzen an den Seiten. Wenn man bedenkt, dass die Steam Machine selbst ein Würfel ist, war dies natürlich der erste Instinkt von dbrand, als sie sahen, wie sie die Konsole anpassen könnten.

Sie können einen Blick auf das Design unten werfen und sich hier für Details auf der offiziellen Website von dbrand anmelden.

