DAZN gibt exklusive Rechte zur Übertragung aller 104 FIFA-Weltmeisterschaftsspiele in Spanien bekannt

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird eines der, wenn nicht sogar das meistverfolgte Sportereignis des Jahres sein, und es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte sein, mit 104 Spielen und 48 Teams, mehr als die üblichen 32, in den USA, Mexiko und Kanada.

Wie üblich gehören die TV-Rechte zur Weltmeisterschaft zu den begehrtesten und werden überall verteilt sein. In Spanien hat die Sport-Streaming-Plattform DAZN, die wegen Instabilität und steigender Preise etwas umstritten ist, gerade angekündigt, dass sie die gesamte Weltmeisterschaft übertragen wird.

"DAZN, die führende globale Sportunterhaltungsplattform, wird den Kanal GRUP MEDIAPRO exklusiv im Pay-TV in Spanien vertreiben und alle Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 übertragen", kündigte die Plattform am Freitag an.

Das bedeutet, dass alle 104 Spiele zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli, deren Rechte in Spanien Mediapro gehören, auf DAZN übertragen werden. Es wird die einzige Plattform sein, um die Weltmeisterschaft vollständig zu verfolgen; das bedeutet jedoch nicht, dass es der einzige Ort sein wird, um die Weltmeisterschaft in dem Land zu sehen, das derzeit als Favorit für die Trophäe gilt.

Weltmeisterschaftsspiele, die kostenlos auf RTVE übertragen werden

Wie im September 2025 angekündigt, hat der spanische öffentlich-rechtliche Sender RTVE auch die Rechte für die Weltmeisterschaft von Mediapro erworben, um sie auf dem öffentlich-rechtlichen Sender La 1 auszustrahlen. Nicht jedes Spiel wird aufgenommen, aber sie stellen sicher, dass alle Spiele mit Spanien in der Gruppenphase (Duelle gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay) in TVE sowie die "Hauptspiele des Turniers" verfügbar sind. Dazu gehören das Eröffnungsspiel mit dem mexikanischen Debüt sowie die "Haupt"-Runde der letzten 16 und das Viertelfinale, beides Halbfinale, das Spiel um den dritten Platz und das Finale am 19. Juli in New York.

In anderen Ländern wird auch erwartet, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dank Vereinbarungen zwischen FIFA und der Europäischen Rundfunkunion (EBU) die Hauptspiele und alle Spiele ihres Landes kostenlos auf ihren öffentlichen Kanälen zeigen.

Allerdings kann das vollständige Spielprogramm mehr denn je von Land zu Land abhängen, und die Preise werden sicherlich auch unterschiedlich sein. Endgültige Angebote werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, darunter weitere Details zu den Plänen für die "neu gestartete" FIFA+-Plattform zwischen FIFA und DAZN, die angeblich kostenlos, aber weltweit begrenzt sein wird und Premium-Angebote noch bekannt gegeben werden wird.