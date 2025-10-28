DayZ-Schöpfer: "Valve bekommt nicht annähernd genug Kritik für seine Glücksspiel-Mechanik"

HQ

Lootboxen sind seit langem ein heiß diskutiertes Thema, wobei die stark kritisierte Methode des Verkaufs von Mikrotransaktionen mit Wetten verglichen und beschuldigt wird, junge Gamer in die Spielsucht zu locken. Glücklicherweise hat die Branche etwas aufgeräumt, aber es gibt immer noch einige große Übeltäter.

Eines davon ist Valve, das seltsamerweise oft der Kritik entgeht, die andere normalerweise erhalten. DayZ-Schöpfer Dean Hall hält das für völlig unvernünftig und erklärt in einem Interview mit Eurogamer, dass sie mit ihren Geschäftspraktiken für Counter-Strike 2 viel zu leicht davonkommen:

"Ich denke, dass Valve nicht annähernd genug Kritik bekommt. Ich bin ehrlich gesagt angewidert von der Glücksspielmechanik in Videospielen überhaupt - sie haben absolut keinen Platz."

Es ist zweifelhaft, ob es auch diesmal eine große Debatte geben wird. Valve scheint eine unfehlbare Fähigkeit zu haben, Kritik zu vermeiden, auch wenn in den letzten Jahren eine gewisse Unzufriedenheit zu wachsen begonnen hat. Neben der Lootbox-Mechanik und den weit verbreiteten Cheater-Problemen (manche meinen, Valve sollte sich mehr darauf konzentrieren, anstatt Skins zu verkaufen) gibt es auch zunehmend Kritik an der mangelnden Moderation auf Steam.

Was ist Ihre Meinung zu Valve? Gibt es Grund, sie zu kritisieren, oder sind sie die Guten der Spieleindustrie und über solchen Dingen erhaben?