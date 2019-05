Days of Play kehrt im Juni mit limitierter PS4 zurück

Sony mag in diesem Jahr nicht auf der E3 sein, doch das bedeutet nicht, dass sie im Juni gar keinen Ton von sich geben wollen. Ein neuer Beitrag im offiziellen Playstation-Blog spricht über die geplante "Days of Play"-Feier. Vom 7. bis zum 17. Juni werden etliche Aktionen laufen, in denen man beim Kauf von PS4-Hardware, Zubehör und Spielen spart.

Im Zuge der weltweiten Rabattschlacht wird eine neue "Limited Edition Days of Play"-Konsole zum Aktionspreis von 299,99 Euro eingeführt werden. Die konkreten Details entnehmt ihr am besten dem Trailer am Ende dieser Meldung. Das PSVR Starter Pack wird ebenfalls vergünstigt angeboten (199,99 Euro), natürlich sind auch viele aktuelle Spiele von dieser Aktion betroffen. Welche Deals werdet ihr im Auge behalten?

