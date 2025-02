Days Gone Remastered erscheint im April auf PS5 und fügt neue Inhalte hinzu

HQ

Hat Ihnen Days Gone gefallen? Der PS4-Exklusivtitel von 2019 war für einige Fans eine kleine Enttäuschung (es war nicht gerade "das neue The Last of Us"), entwickelte aber eine starke Fangemeinde, die wütend war, als sie herausfand, dass Sony eine Fortsetzung abgesagt hat. Stattdessen sind die Bend Studios zu etwas anderem übergegangen... und gleichzeitig eine unvermeidliche Remastered-Version für PS5 und PS5 Pro erstellen.

Wie üblich wird Days Gone Remastered eine verbesserte Grafik und neue Optionen für die Barrierefreiheit enthalten. Es wird neue Inhalte enthalten: den Permadeath-Modus, den Speedrun-Modus, den erweiterten Fotomodus und einen neuen Modus, Horde Assault. Es wird auch mit PS VR2 kompatibel sein.

PS4-Nutzer, die das Spiel gekauft haben, haben die Möglichkeit, 10 Dollar/Pfund/Euro für das Upgrade auf PS5 zu bezahlen. In der Zwischenzeit können PC-Nutzer die neuen Inhalte am selben Tag, dem 25. April 2025, als kostenpflichtigen DLC mit dem Titel Broken Roads erwerben. Werden Sie Days Gone noch eine Chance geben? Dieses Open-World-Zombie-Spiel hat es verdient...