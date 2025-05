HQ

Obwohl es sich objektiv um "billige" Upgrades handelt, fühlt es sich so an, als ob viele der Methode von Sony, seinen früheren Titeln neues Leben einzuhauchen, ein wenig überdrüssig werden. In einer Welt von "Remasters" in der Größenordnung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, den PlayStation-Alternativen, zu denen The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Death Stranding und jetzt sogar Days Gone gehören, die Tatsache, dass diese einfach eine verbesserte Leistung und Grafik bieten, die andere Unternehmen in der Vergangenheit kostenlos angeboten haben, neben einigen zusätzlichen Extras, Es kann sich wie ein Tritt in die Zähne anfühlen, dass Sony sich so in der Lage fühlt, einfach Geld aus der Brieftasche zu nehmen, ohne Reue zu haben. Aber hey, das ist die Welt, die Sony für sich selbst geschaffen hat, also genug geschwätzt, lasst uns zur Sache kommen und diskutieren, ob Days Gone Remastered Ihr Geld wert ist.

HQ

Lassen Sie uns zunächst die grundlegenderen Elemente aus dem Weg räumen. Ja, diese Edition verbessert die Grafik und Leistung der PS4-Version des Originals. Nein, es ist keine The Last of Us: Part I Verbesserung, aber es ist eine spürbare Verbesserung, vor allem in Bezug auf die Flüssigkeit des Spiels auf Performance Mode und wenn man die Ladezeit im Auge behält. Darüber hinaus habe ich persönlich keine wirklich massive Verbesserung bemerkt, aber es sollte gesagt werden, dass dies über eine Erfahrung mit einem PS5-Basismodell zustande kommt und nicht über das deutlich leistungsstärkere Pro, das auch PSSR und andere KI-Funktionen nutzen kann.

Abgesehen von der reinen Leistung, da Days Gone Remastered effektiv eine "Next-Gen"- Version des PS4-Titels ist, erhalten Sie auch eine Reihe von PS5-spezifischen Ergänzungen, die ein wenig Flair verleihen, auch wenn sie keine Game Changer sind. Erwähnenswert ist zum einen die DualSense-Unterstützung, da die Haptik des Controllers besonders interessant ist, vor allem wenn man auf Deacons Motorrad herumfährt, wo man jetzt ein authentischeres Grollen des Motorradmotors spüren kann und wie sich sein Fahrverhalten ändert, wenn man zwischen dem Gelände wechselt. Die adaptiven Auslöser sind ebenfalls vorhanden, aber nicht massiv wahrnehmbar, und die Verwendung von 3D-Audio macht Freaker -Angriffe umso erschreckender. Abgesehen davon ist dieses Remaster jedoch nur Days Gone mit ein wenig moderner Technologie Feenstaub übergestreut.

Werbung:

Zumindest wäre es das, wenn es nicht die eigentlichen neuen Inhalte gäbe. Jetzt unterstützt das Spiel eine Handvoll neuer Modi und Funktionen, darunter Speedrun Mode, was genau das ist, was es verspricht, eine Möglichkeit, zu verfolgen, wie lange Sie brauchen, um das Spiel zu spielen, indem Sie einen Timer auf den Bildschirm kleben. Für diejenigen, die diese Herausforderung suchen, bin ich mir sicher, dass es eine willkommene Ergänzung ist, aber für alle anderen ist es nur eine zusätzliche Möglichkeit, die gleiche Geschichte zu erzählen, die wir seit weit über fünf Jahren kennen. Dann gibt es noch die zusätzlichen Möglichkeiten, das Gameplay nach Ihren Wünschen anzupassen, z. B. die Geschwindigkeit zu verlangsamen, mit der Freakers auf Sie zulaufen. Die Zugänglichkeit ist es immer wert, gefördert zu werden, und diese Ergänzung ist willkommen, auch wenn man sich fragt, ob sie für alle Versionen des Spiels hätte verfügbar gemacht werden können und nicht nur für die Remastered...

Zuletzt ist die bei weitem größte Ergänzung: Horde Assault. Dies ist die Antwort von Days Gone auf einen richtigen Zombies-Modus, da er einen Charakter in ein geschlossenes Level versetzt und ihn dann auffordert, gegen immer größere Horden von Freakers zu überleben. Es ist eine viel actiongeladenere und weniger ressourcenintensive Art, die Horden auseinanderzunehmen, die gerne im ländlichen Oregon herumstreifen. Dieser Modus hat tatsächlich ein bisschen The Last of Us: Part II Remastered - No Return -Flair, da du verschiedene Charaktere aus der Days Gone -Geschichte auswählen kannst, von denen jeder etwas unterschiedliche Dinge tut, und du sie dann verwenden kannst, um jedes Level nach Beute und Ressourcen zu erkunden, um es einfacher zu machen, die Freakers abzuschießen. Ansonsten ist dieses Spiel so ziemlich genau das, was man von ihm erwartet, und nicht mehr, denn das Beste, was es versucht, die Erwartungen zu dämpfen, ist die Art und Weise, wie es die Punktzahl einbezieht. Wenn du Freakers tötest, erzielst du Punkte, und je mehr du bekommst, desto mehr Supply Drops kannst du auf der Karte öffnen, wobei diese Zugang zu mächtigen Waffen oder Tonnen von Vorräten bieten. Deine Punktzahl bestimmt auch, ob du das Level "besiegst", denn obwohl es an sich keinen Fluchtweg gibt, hat jede Karte einen Punktemeilenstein, den du erreichen musst, um die nächste Karte freizuschalten. Wenn du dies mit einem XP-basierten Fortschrittssystem kombinierst, das es dir ermöglicht, neue Charaktere, Gegenstände, Vorteile und sogar Modifikatoren freizuschalten, um die Action noch schwieriger zu machen, gibt es in Horde Assault viel zu bieten, auch wenn es ein bisschen ein Gimmick ist und nicht annähernd so viel Spaß macht, wie einfach nur die Haupthandlung durchzukauen.

Werbung:

Und damit schließt sich der Kreis, ob Sie Ihr Geld tatsächlich für Days Gone Remastered ausgeben sollten oder nicht? Wenn du das Original bereits besitzt und den "günstigeren" Upgrade-Pfad nutzen kannst, dann ist es nicht gerade ein großes Risiko, wenn du nach einem Grund suchst, nach Oregon zurückzukehren und Deacons Abenteuer noch einmal zu spielen. Wenn Sie dies jedoch zum vollen Preis ergattern möchten, sollten Sie sich stattdessen das Original ansehen, da der beste Teil von Days Gone immer noch die Handlung ist. Dies hängt jedoch alles davon ab, ob Sony Ihnen immer erlaubt, die Nicht-Remastered -Version des Spiels zu kaufen, da wir gesehen haben, wie sie das Original für Engpass-Leute in die "neuere" und teurere verbesserte Version deaktiviert haben... Aus all diesen Gründen werde ich unsere ursprüngliche Days Gone -Bewertung für diese Remastered -Version spiegeln, die Sie, wenn Sie noch nicht gelesen haben, warum Sie das Spiel von Bend Studio spielen sollten oder nicht, tun können, indem Sie hier rübergehen.