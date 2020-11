Days Gone läuft dank Performance-Boost mit 4K/60fps auf Playstation 5

Sony bestätigte im März, dass einige Playstation-4-Spiele auf Playstation 5 besser laufen werden, als auf der Hardware, für die die Spiele eigentlich geschaffen wurden. Im Frühjahr wollten uns die Japaner aber noch nicht verraten, wie genau diese Verbesserungen konkret aussehen werden. Seit ein paar Wochen kennen wir erste Beispiele für diesen sogenannten "Performance-Boost", den abwärtskompatible PS4-Games auf der Next-Gen-Hardware bekommen können. Sowohl God of War als auch Ghost of Tsushima werden aufgrund dieser Anpassung etwa mit höheren Texturen und stabileren Frameraten auf der Playstation 5 laufen (wer hätte das gedacht).

Bend Studio kann nun bestätigen, dass Days Gone auf der Playstation 5 in dynamischer 4K-Auflösung (die wird also nicht in allen Szenen gehalten) bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgeführt wird. Wenn man bedenkt, dass das Spiel auf der PS4 bei maximal 30 Bilder pro Sekunde gehalten wurde und bei größeren Freaker-Horden trotzdem regelmäßig ins Stocken kam, dann ist das schon ein kleiner Erfolg. Das dürfte für einige von uns eine ausgezeichnete Ausrede sein, um mit Deacon St. John noch einmal eine kleine Spritztour durch das apokalyptische Universum zu machen.