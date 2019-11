Days Gone feiert Veröffentlichung von Death Stranding mit coolem Update

Vor etwas mehr als sechs Monaten wurde Days Gone ins Leben gerufen, ein Open-World-Actionspiel mit gewaltigen Zombiehorden. Seit ein paar Stunden ist Death Stranding auf der Playstation 4 erhältlich, das neue Spiel vom japanischen Entwickler Hideo Kojima. Beide Spiele sind sehr unterschiedlich, teilen sich jedoch ein paar Dinge. Beispielsweise gibt es in beiden Spielen einen gewissen Fokus auf Motorräder und das scheint Bend Studio bereits zu genügen, um mit Kojima Productions zusammenarbeiten.

In einem neuen Update für Days Gone dürft ihr euer Bike optisch variieren, um euch mit Sam Porter Bridges und der anderen Seite zu verbinden. Betroffen ist vor allem der Benzintank, den ihr zum Beispiel so anpassen könnt, dass er an die orange-gelbe Kapsel erinnert, in dem das Baby von Death Stranding schwimmt. Es gibt noch ein paar weitere, kosmetische Gegenstände, mit denen ihr Deacons Fahrzeug modifizieren könnt, einen Eindruck davon bekommt ihr auf Twitter.