Days Gone Director sagt, dass die Sony-Vorgesetzten kein Fan des Spiels waren

HQ

Days Gone wird oft als eines der am meisten unterschätzten Spiele der PS4-Generation angepriesen. Days Gone bot den Spielern eine andere Art von Zombie-Erlebnis als The Last of Us und erwies sich als Hit bei denen, die es gespielt haben, aber auch wenn sich diese Fangemeinde jeden Tag eine Fortsetzung wünscht, glaubt der Director des Spiels, Jeff Ross, nicht, dass dies passieren wird.

Ross schrieb kürzlich auf Twitter/X, dass er glaubt, dass es nie zu einer Fortsetzung kommen wird. Das liegt vor allem daran , dass "Sony-Führungskräfte wie Hermen nie Fans waren, also werden Sie beim PlayStation State of Play nichts davon hören... oder jemals."

Enttäuschend für einige, aber selbst wenn eine Fortsetzung in Arbeit wäre, würde es lange, lange dauern, bis wir sie sehen, da Bend Studio derzeit an etwas ganz anderem arbeitet, wie es aussieht.