Days Gone 2 Petition wächst weiterhin rasant

Viele Leute waren wirklich enttäuscht, als Jason Schreier enthüllte , dass Days Gone 2 nicht in der Entwicklung war, obwohl Bend Studio die Geschichte über Deacon St. John fortsetzen wollte. Stattdessen behauptete Schreier, dass die Hälfte des Studios hauptsächlich Support für andere mache, während die andere Hälfte ein Live-Service-Spiel mache, das nichts mit Days Gone zu tun habe.

Wie es im Internet Tradition ist, führte dies dazu, dass Fans mit einer Petition protestierten. Aber im Gegensatz zu den meisten wurde dieser wirklich groß und wurde nicht vergessen. Letztes Jahr berichteten wir, dass bereits 100.000 Menschen es unterschrieben haben, und jetzt hat sich diese Zahl fast verdoppelt. Derzeit haben 182.207 Benutzer es unterschrieben, was mit Sicherheit bedeutet, dass Sony es bemerkt hat.

Ob es tatsächlich zu etwas führen wird, ist derzeit unbekannt, aber wenn es das tut, verdienen alle Fans ein Schulterklopfen dafür, dass sie sich Gehör verschaffen.

Danke ComicBook.com