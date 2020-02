Daymare: 1998 mit fixem Konsolentermin im April

Destructive Creations, All in! Games und der italienische Entwickler Invader Studios haben Ende der Woche einen fixen Termin für die Konsolenversionen ihres erfolgreiches Horrorspiels Daymare: 1998 bekanntgegeben. Das Game soll am 28. April 2020 auf PS4 und Xbox One erscheinen, auf dem PC steht es bereits seit September letzten Jahres bereit. Das ist eigentlich alles, was wir über die neue Version wissen - weitere Informationen zu Daymare: 1998 findet ihr in unserem Gameplay-Video weiter unten.

