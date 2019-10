Daybreak überdenkt Early-Access-Modell, bestätigt Planetside 3

Andy Sites, der Lead Producer von Planetside 2 und Planetside Arena, berichtet auf dem Blog des Studios einige Neuigkeiten zum Action-Franchise. Der Beitrag handelt vor allem vom Vorverkaufsstart des F2P-Spiels Planetside Arena, weil das erst vor einigen Wochen in die Early Access entlassen wurde. Dieser Schritt habe das Studio dazu bewogen, sich noch einmal grundlegender mit der modernen Entwicklungsphilosophie zu beschäftigen:

"Wir treiben die Absicht voran, Early Access so zu behandeln, wie es sein sollte: Eine begrenzte Phase, in der wir Feedback und Vorschläge sammeln, um die grundlegenden Spielsysteme, Funktionen, Inhalte und die allgemeine Stabilität so schnell wie möglich zu verbessern", schreibt Sites. Zuerst müssen die Grundlage geschaffen werden, an denen Spieler teilnehmen können, erst danach sollte die Bewerbung und Verbesserungen starten, erkennt der Lead Producer.

Als es um die Zukunft von Planetside als Franchise ging, wurde Sites deutlicher. Das Team sei sich den hohen Erwartungen der Spieler bewusst, trotzdem wollen sie an einem Planetside 3 arbeiten. Planetside Arena werde intern als eine Art "Sprungbrett", hin zum dritten Kapitel der Reihe empfunden, da "die gegenwärtigen Schlachtfelder von Auraxis zu einem vollwertigen, galaktischen Krieg mit Imperien" ausgeweitet werden sollen. Dadurch könnte es für die Spieler irgendwann möglich sein, "eine expansive Galaxie zu erkunden, zu kolonisieren und zu erobern". Planetside Arena soll also eine Art Spielplatz für die Entwickler werden, um "die aktuellen Handlungsstränge von Planetside 2 und Planetside 3 miteinander zu verknüpfen und neue Funktionen, Spielstile usw. auszuprobieren."

