Day of the Devs: The Game Awards Edition 2023 im Dezember

Während sich viele wahrscheinlich auf The Game Awards als nächstes und wahrscheinlich letztes großes Spiele-Showcase des Jahres freuen, wird Day of the Devs kurz vor diesem großen Event auch einen digitalen Showcase veranstalten.

Uns wurde gesagt, dass Day of the Devs: The Game Awards Edition 2023 am 6. Dezember 2023 um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr ME Z in Los Angeles stattfinden wird, wo es einen Blick auf kommende Spiele werfen und Weltpremieren und tiefe Einblicke in zukünftige Titel geben wird.

Auf die Veranstaltung folgt sogar eine physische Veranstaltung, die ab dem 8. Dezember 2023 stattfindet, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie zufällig für The Game Awards oder aus einem anderen Grund in LA sind, an der Veranstaltung teilnehmen können, um einige aufregende kommende Indies zu spielen und mit einigen der Entwickler zu sprechen, die diese Projekte machen.

Was wir wissen, was wir wissen, wird beim Dezember-Event Day of the Devs anwesend sein, uns wird gesagt, dass Two Strikes, Ultros, Last Time I Saw You, das nächste Spiel von Fellow Traveller, Punkzilla, Echo of the Waves und Home Safety Hotline werden alle anwesend sein.