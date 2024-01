Day of the Devs löst sich von Double Fine und Microsoft und etabliert sich als neutrales Indie-Event

HQ

Ich bin mir sicher, wenn du ein Fan der Indie-Gaming-Szene bist, solltest du Day of the Devs aufmerksam machen. Seit der ersten Ausstrahlung im Jahr 2012 ist das von iam8bit und Double Fine betriebene Event für unzählige Fans das Tor zu einigen der besten Spiele, die von Indie-Studios oder Entwicklern entwickelt wurden. Aber was Sie vielleicht nicht wussten, ist, dass es sich um eine altruistische Initiative handelt, die den Studios keine Gebühren für die Werbung oder Vorführung von Spielen berechnet, und jetzt wird sie noch transparenter sein.

Day of the Devs hat sich entschieden, sich als Non-Profit-Organisation und ohne das Dach von Double Fine (das, wie Sie wissen, Teil der Microsoft-Familie ist) aufzustellen. Auf diese Weise will die Organisation sicherstellen, dass sie eine plattformneutrale Position vertritt. Day of the Devs startet eine Spendenkampagne mit dem Ziel, 500.000 US-Dollar zu sammeln, um in diesem Jahr drei Events durchzuführen: Day of the Devs: San Francisco im März (eine persönliche Veranstaltung), den traditionellen und virtuellen Day of the Devs: Summer Game Fest Edition im Juni und den hybriden Day of the Devs: The Game Awards Edition im Dezember.

Wenn Sie alle Details über diese neue Phase von Day of the Devs erfahren und auch mit ihnen zusammenarbeiten möchten, besuchen Sie die Website mit allen Informationen.