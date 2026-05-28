Davidovich Fokina, nachdem er mitten im Roland Garros vom Trainer im Stich gelassen wurde: "Ich dachte, er sei ein guter Mensch"

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Alejandro Davidovich Fokina, Weltranglisten-23 und zweitbester spanischer Spieler nach Alcaraz, verlor in der zweiten Runde in Roland Garros gegen Thiago Agustin Tirante in vier Sätzen. Der 26-Jährige entließ seinen Trainer Félix Mantilla, nachdem er 2025 vier Finals erreichte, aber trotz mehrerer Matchbälle keine gewonnen hatte, wurde jedoch plötzlich von seinem Nachfolger Mariano Puerta verlassen.

Erste Berichte besagten, dass Davidovich Fokina Puerta mitten im Turnier, zwischen seinem ersten und zweiten Match, entließ, da Puerta Paris in Richtung Miami verließ. Der Spanier bestätigte jedoch, dass Puerta plötzlich gegangen war, "ohne ein Wort mit jemandem zu sagen", und er erklärte ihm per WhatsApp, warum er gegangen war.

"Er sagte mir, er fühle sich unwohl, dass er zurück ins Hotel gehen würde. Und er flog einfach nach Miami. Er ist erwachsen und kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Nachricht antworten werde. Aber als Mensch hat er das ganze Team im Stich gelassen", sagte Davidovich Fokina (über ClayTennis) und bestritt, mit dem argentinischen Trainer (einem ehemaligen Roland-Garros-Finalisten, der 2005 gegen Rafa Nadal verlor) Streit gehabt zu haben. "Ich dachte, er sei ein guter Mensch, aber danach habe ich herausgefunden, dass er das schon ein paar Mal getan hat. Es war meine Schuld, dass ich ihn eingestellt habe."

Davidovich Fokina, der höher eingestufte Spieler, der noch kein Turnier gewonnen hat, hat einen neuen Trainer, José Manuel Clavet.