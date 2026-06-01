Davide Ancelotti, der von Lille als Cheftrainer bis 2028 eingestellt wurde, seine erste Stelle als Cheftrainer in Europa

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Davide Ancelotti, der 36-jährige Sohn von Carlo Ancelotti, gibt sein Debüt als Trainer in Europa ohne seinen Vater und wurde gerade für zwei Saisons als Trainer von Lille verpflichtet. Er folgt auf Bruno Génésio, der nach Ablauf seines Zweijahresvertrags ausstieg, das Team auf den dritten Platz in der Ligue 1 führte und sich für die Champions League qualifizierte.

"Ich bin sehr stolz und glücklich und danke Präsident Olivier Létang für sein Vertrauen und für diese Gelegenheit. Wir haben viel geredet, und ich habe eine echte Verbindung gefunden, mit gemeinsamen Ideen und Werten", sagte Ancelotti. "Das LOSC-Projekt passt perfekt zu mir, mit seiner klaren Identität, hohen Standards und dem Engagement für harte Arbeit. Es ist ein ernsthafter, ehrgeiziger und wettbewerbsfähiger Verein, der regelmäßig an europäischen Wettbewerben teilnimmt."

Davide begann als Physiotrainer bei Paris Saint-Germain zu arbeiten, als Carlo das Team trainierte (2011–2013), folgte dann dem Trainerstab seines Vaters bei Real Madrid, Bayern München, Napoli, Everton und Real Madrid und arbeitet derzeit als Assistenztrainer der brasilianischen Nationalmannschaft neben seinem Vater. Nach der Weltmeisterschaft wird Davide zu Lille wechseln, um sein Debüt als Cheftrainer bei Europa zu geben und erst seinen zweiten Job als Cheftrainer eines Teams zu absolvieren, nachdem er zwischen Juli und Dezember 2025 bei Botafogo gearbeitet hat.