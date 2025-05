David Tennant wollte Reed Richards von den Fantastic Four spielen

HQ

David Tennant hat im Laufe der Jahre einige sehr große und beliebte Rollen gespielt, wobei die beiden vielleicht auffälligsten der Doctor aus Doctor Who (bei zwei verschiedenen Gelegenheiten) und auch Kilgrave in der Jessica Jones -Serie sind. Aber es stellte sich heraus, dass der schottische Schauspieler in letzter Zeit auch ein Auge auf eineMarvel andere Rolle geworfen hatte, die letztendlich an einen anderen Star ging.

Im Gespräch mit MCM Comic Con London bestätigte Tennant, dass er die Rolle von Reed Richards von Fantastic Four ins Auge gefasst hatte, aber den Auftritt an Pedro Pascal verlor, was er sich abgefunden hat und sich nun für The Mandalorian Schauspieler freut.

In voller Länge erklärte Tennant: "Was die Superhelden angeht, habe ich ein Auge auf Reed Richards geworfen und leider sieht es so aus, als ob sie in eine andere Richtung gegangen sind. Obwohl, wenn es jemand sein muss, bin ich sehr froh, dass es Pedro Pascal ist."

Was die Zukunft für Tennant bereithält, merkte der Schauspieler an, dass er an etwas sehr Aufregendem arbeitet, über das er hoffentlich in naher Zukunft mehr erzählen kann.

"Ich will nicht sagen... Es gibt etwas, an dem wir gerade arbeiten, das hoffentlich Früchte trägt und Ihre Frage beantwortet. Aber es ist noch zu früh, um das zu sagen. Hoffentlich habe ich eine Antwort auf Ihre Frage. Ich kann es dir jetzt einfach nicht geben. Aber in etwa... Vielleicht gibt es in etwa sechs Monaten, in einem Jahr, wenn alles nach Plan läuft, eine kleine Ankündigung."

Glaubst du, dass Tennant gut zu Reed Richards gepasst hätte?