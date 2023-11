David Tennant schließt eine weitere Rückkehr zu Doctor Who nicht aus

HQ

David Tennant kehrt Ende des Monats noch einmal in die Welt von Doctor Who zurück, wenn er seinen Sonic Screwdriver abholt, um seine berühmte Rolle in den Specials zum 60-jährigen Jubiläum wieder aufzunehmen. Diese vorübergehende Rückkehr wird auch genutzt, um Ncuti Gatwas Zeit als nächsten Doctor einzurichten und scheint diese moderne Ära von Doctor Who abzuschließen und die Türen zu einer neuen Ära zu öffnen.

Aber mit einer neuen Ära auf dem Weg, bedeutet das, dass David Tennant nun endlich als Doctor Who fertig ist? Der Schauspieler schließt eine Rückkehr in der Zukunft nicht aus.

Im Gespräch mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar) fügte Tennant hinzu: "Ich denke, es wäre unaufrichtig, sich vorzustellen, dass ich nie wieder gefragt werden könnte, denn die Geschichte würde zeigen, dass es immer eine Möglichkeit war. Ich werde also nicht nie sagen, denn ich glaube nicht, dass mir irgendjemand glauben würde. Das heißt nicht, dass ich weiß, dass ich es jemals tun werde. Aber ich denke, solange ich nicht mehr durch einen Korridor laufen kann, ist es immer eine Möglichkeit. Aber ich verspreche, keine Pläne zu haben."

Das erste der drei Specials mit Tennant in der Hauptrolle wird am 25. November Premiere feiern, die anderen beiden folgen wöchentlich danach.