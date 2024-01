David Tennant als Moderator der BAFTA Film Awards angekündigt

HQ

Der legendäre britische Schauspieler David Tennant wurde als Moderator der diesjährigen BAFTA Film Awards angekündigt. Die Veranstaltung, die als die größte Filmnacht Großbritanniens bezeichnet wird, findet am 18. Februar in der Royal Festival Hall in London statt.

"Ich freue mich sehr, dass ich gebeten wurde, die EE BAFTA Film Awards zu moderieren und dabei zu helfen, die besten Filme dieses Jahres und die vielen brillanten Menschen, die sie zum Leben erwecken, zu feiern", sagte Tennant.

"Wir sind überglücklich, dass David Tennant unser Gastgeber für die EE BAFTA Film Awards 2024 sein wird", fügte BAFTA-CEO Jane Millichip hinzu. "Er wird zu Recht vom britischen und internationalen Publikum gleichermaßen geliebt. Seine Wärme, sein Charme und sein verschmitzter Witz werden es zu einer Show machen, die wir uns nächsten Monat für unsere Gäste in der Royal Festival Hall und die Millionen von Zuschauern zu Hause ansehen müssen."

Die Liste der Nominierten für die diesjährigen BAFTA Film Awards wurde ebenfalls enthüllt und kann hier in voller Länge eingesehen werden. Barbie, Killers of the Flower Moon und Oppenheimer sind mit jeweils 15 Nominierungen in verschiedenen Kategorien führend. Alle Filme sind in Kategorien wie Bester Film, Regie und Kamera nominiert.

Danke, Abwechslung.