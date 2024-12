David Suchet kehrt in die Welt von Agatha Christie zurück

HQ

BritBox hat gerade sein aufregendes Line-up für 2025 enthüllt, und ein Projekt lässt uns besonders eifrig unsere inneren grauen Zellen anzapfen: Travels with Agatha Christie mit Sir David Suchet.

David Suchet, bekannt für seine Darstellung des Hercule Poirot in Agatha Christies Poirot, ist auch nach seinem Rückzug aus der ikonischen Detektivrolle eine bedeutende Figur in der Unterhaltungsbranche geblieben. Suchet spielte die Rolle des Poirot in allen 13 Staffeln der Serie, die von 1989 bis 2013 lief, und festigte damit seinen Status als einer der beliebtesten Schauspieler in der britischen Fernsehgeschichte.

Seit dem Ende der Serie hat Suchet seine Karriere weiter diversifiziert. Er hat in einer Vielzahl von Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt, darunter Effie Gray (2014), American Assassin (2017) und die BBC-Serie His Dark Materials, in der er den Dämon Kaisa sprach. Er hatte auch Auftritte in Doctor Who und Decline and Fall und stellte seine Vielseitigkeit unter Beweis. Auf der Bühne trat Suchet in Peter Pan auf und spielte die Hauptrolle in dem Film Dinner with Edward.

Mit 78 Jahren ist Suchets Karriere immer noch lebendig und er wird in dem kommenden Drama "The Au Pair" von Channel 5 an der Seite seiner Schauspielkollegen Kenny Doughty und Sally Bretton zu sehen sein. Aber eines seiner aufregendsten Projekte der letzten Monate ist seine Rückkehr in die Welt von Agatha Christie, nicht als Poirot, sondern durch eine neue Dokumentarserie, Travels with Agatha with Sir David Suchet. In dieser Serie zeichnet Suchet die Reise nach, die Agatha Christie in den 1920er Jahren unternahm und Orte wie Kanada, Hawaii, Südafrika, Neuseeland und Australien besuchte. Die Dreharbeiten für die Serie begannen im Sommer 2024.

Während Suchet begeistert ist, Christies Leben und Reisen zu erkunden, hat er klargestellt, dass eine Rückkehr in die Rolle des Poirot angesichts seines Alters unwahrscheinlich ist. Er hat sich jedoch offen für die Idee geäußert, sollte sich eine geeignete Filmgelegenheit ergeben.

Freuen Sie sich darauf, David Suchet in die Welt von Agatha Christie zurückkehren zu sehen?