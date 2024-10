David Polfeldts Bespoke Pixel Studio "daran interessiert, ein Meisterwerk zu schaffen"

HQ

Als ehemaliger Geschäftsführer von Massive Entertainment und eine Schlüsselfigur hinter Titeln wie The Division, Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora und der Snowdrop Engine ist David Polfeldt ein Veteran der Triple-A-Gaming-Branche. Der Betrieb seines ehemaligen Studios in Malmö wurde jedoch für seine persönlichen Vorlieben etwas zu massiv - Wortspiel beabsichtigt. Im März 2022 verließ Polfeldt das Unternehmen und seinen Eigentümer Ubisoft, ohne ursprünglich die Absicht gehabt zu haben, eine ähnliche Rolle wieder zu übernehmen.

Spulen wir vor zu einer kürzlichen Begegnung in Málaga bei Gamelab Nexus, wo Gamereactor Polfeldt eingeholt hat, und es ist eine ganz andere Geschichte. Der schwedische Entwickler hat nicht nur ein neues Studio in Barcelona gegründet - Bespoke Pixel, das im Februar 2024 gegründet wurde und von Polfeldt selbst geleitet wird -, sondern sie sind jetzt auch zehn Wochen in der Produktion ihres allerersten Spiels, das trotz der kleinen Teamgröße darauf abzielt, " Weltklasse, triple-A".

"Nun, es kann eine lange Geschichte sein, aber die kürzere Geschichte ist, dass ich mir geschworen habe, nie wieder ein Studio zu führen", gesteht Polfeldt im vollständigen Video-Interview oben. "Es ist eine Menge Verantwortung und viel Druck, und ich war wirklich glücklich mit dem, was ich bei Massive erreicht habe, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich mein Maximum ist und ich keine Ahnung habe, was ich als nächstes tun will. Und zwei Jahre lang habe ich kein Studio geleitet. Aber dann tauchte diese Gelegenheit am Horizont auf und es sah immer interessanter aus. Und ich beschloss, dass, wenn ich es mache, es auch ein Abenteuer sein muss. Nicht nur ein Job. Abenteuer bedeutet also nicht in Malmö, denn ich habe 17 Jahre in der Videospielindustrie in Malmö gearbeitet und ich habe es geliebt, aber es ist kein Abenteuer mehr für mich. Und dann begannen wir, uns Orte mit besserem Klima anzusehen und am Ende analysierten wir etwa 10 Städte, darunter Barcelona, aber um ehrlich zu sein, lag Barcelona in fast jeder Kategorie an der Spitze."

Maßgeschneidertes Pixel bereits in AAA-Produktion mit einem kleinen Weltklasse-Team in Barcelona

Das Wetter, kombiniert mit dem beeindruckenden Pool an Weltklasse-Talenten und dem auffälligen Fehlen hochambitionierter Studios, machte den Ausschlag. Polfeldt beschreibt, dass er "absichtlich die gesamte Leitung und Entscheidungsfindung im Studio in Barcelona zentriert hat", um zu verhindern, dass es eine externe Einflussnahme gibt, sei es durch Verlage, Stakeholder oder andere Parteien.

Über Autonomie und Unabhängigkeit hinaus geht es darum, kompakt zu bleiben - auch wenn es um die Einstellung von Mitarbeitern geht - und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Spieleentwicklung zu verfolgen. Bespoke Pixel besteht derzeit nur aus neun Mitarbeitern, mit einer Obergrenze von zwanzig Mitarbeitern und einem potenziellen Sweet Spot von etwa sechzehn. "Vielleicht werden wir am Ende 40", räumt er ein, "aber wir haben kein Interesse an tausend." Woran arbeiten sie also?

"Ich werde meinen Kopf in eine Art Zahnrad-Guillotine der Schande stecken", scherzt Polfeldt, "und auf die Gefahr hin, mich unglaublich lächerlich zu machen, bin ich gerade daran interessiert, ein Meisterwerk zu schaffen. Denn ich habe 30 Jahre lang viele Sachen in Videospielen gemacht und das meiste davon habe ich gut genug gemacht, um zufrieden zu sein. Aber das ist die Chance, wirklich ein Meisterwerk zu erschaffen und viele, viele Dinge von Anfang an richtig zu machen, und wir ziehen Leute an, die gerade in der gleichen Denkweise sind, wo sie das Gefühl haben: "Ich denke, ich bin ziemlich gut, aber ich möchte wirklich, wirklich auf das extreme Niveau meines eigenen Handwerks gehen". Es ist also ein bisschen wie eine Elite."

Damit Bespoke Pixel mit einem Team von weniger als 50 Mitarbeitern AAA-Finish- und Produktionswerte liefern kann, geht es nicht darum, sich auf KI "oder diese Art von Hokuspokus" zu verlassen, sondern um Effizienz, Teamzusammenhalt, Synergien und eine gemeinsame Vision, wie der Studioleiter im vollständigen Interview erklärt.

"Verschwommenes Sehen kostet viel Zeit, viel Verschwendung, viel Energie. Wir haben also eine unglaublich scharfe Vision - Das Team weiß bereits, was wir tun. Wir wissen, wie wir es machen wollen"

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr über den sehr selektiven Rekrutierungsprozess von Bespoke Pixel (nur 4 % der Bewerber werden eingestellt) sowie über Polfeldts Gedanken zu Massive und Ubisoft, Triple-A- und Double-A-Entwicklung, Arbeit vor Ort und aus der Ferne und sogar Einblicke in Star Wars, Avatar und The Division zu erfahren.