David Oyelowos surreale Comedy-Serie Apple TV+ startet im April

Apple hat noch in diesem Monat einige aufregende Projekte geplant, da die von Seth Rogen geleitete Comedy-Serie The Studio am selben Tag debütieren wird, an dem die Spin-off-Serie Mythic Quest Side Quest auf der Plattform erscheint. Doch was hat der Streamer danach vor? Eine weitere Comedy-Serie wird im April ihr Debüt feiern, in dieser mit David Oyelowo in der Hauptrolle und einem Mann, der versucht, seiner Familie zu helfen, ihre großen Ambitionen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis zu erreichen.

Die Show ist als Government Cheese bekannt und es ist ein Projekt, das als surreale Komödie gilt, die im San Fernando Valley des Jahres 1969 spielt. Die Serie dreht sich hauptsächlich um Oyelowos Figur Hampton Chambers, aber auch Simone Missick, Jahi Di'Allo Winston und Evan Ellison treten als Teil von Chambers' Familie auf.

In Bezug auf die Handlung teilt uns Apple TV+ mit: ""Government Cheese" ist eine surrealistische Familienkomödie, die im San Fernando Valley des Jahres 1969 spielt und die Geschichte der Chambers erzählt, einer schrulligen Familie, die hochfliegende und scheinbar unmögliche Träume verfolgt und wunderbar von den Realitäten der Welt befreit ist. Als Hampton Chambers (Oyelowo) aus dem Gefängnis entlassen wird, verläuft sein lang erwartetes Familientreffen nicht ganz so, wie er es geplant hatte. Während seiner Abwesenheit haben Hamptons Frau Astoria (Missick) und seine Söhne Einstein (Ellison) und Harrison (Di'Allo Winston) eine unkonventionelle Familieneinheit gebildet, und Hamptons Rückkehr stürzt ihre Welt ins Chaos."

Da die Serie am 16. April mit einem Debüt von vier Episoden Premiere feiert und dann bis zum Ende der zehnteiligen Staffel wöchentlich neue Episoden veröffentlicht, können Sie den Trailer für Government Cheese unten sehen.