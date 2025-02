David Letterman feierte ein kurzes Comeback im Talkshow-Konzept

HQ

Wenn du in den 90er Jahren amerikanische Talkshows gesehen hast, wirst du dich sicherlich an die Fehden zwischen ehemaligen guten Freunden Jay Leno und David Letterman erinnern, die jeweils ihre eigene Talkshow hatten. Normalerweise zog Leno mit der Tonight Show ein größeres Publikum an, aber viele argumentierten, dass Lettermans Late Show viel klüger und einfach besser war.

Beide haben die Talkshow-Szene schon lange verlassen und ihre Programme wurden von Jimmy Fallon und Stephen Colbert übernommen, aber vorgestern wurden wir mit einer schönen Dosis Nostalgie verwöhnt. David Letterman tauchte unter großem Jubel des Publikums unangekündigt im Fallon's auf, und da die Hausband The Roots anderweitig beschäftigt war, sprang Paul Shaffer (Lettermans alter Kumpel und Bandleader) ein, was eine wirklich herzliche Wiedervereinigung des Duos bedeutete.

Wenn du alle Drehungen und Wendungen zwischen Leno und Letterman kennst und diesen Talkshow-Giganten verfolgt hast, als es passierte, schau dir den Clip unten an. Ein entzückender, nostalgischer und vor allem lustiger Moment ist versprochen.