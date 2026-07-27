David Jonsson wird das Black Panther Erbe in Ryan Cooglers drittem Film übernehmen, der für 2028 geplant ist

HQ

Während der Hall H-Präsentation von Marvel Studios auf der San Diego Comic-Con am Wochenende wurden effektiv zwei Hauptinformationen und Neuigkeiten geteilt, wobei die erste die Bestätigung eines Ghost Rider-Projekts mit Ryan Gosling im Jahr 2028 war. Die zweite Enthüllung bezog sich ebenfalls auf 2028, wobei dieser Film den Abschluss der Kinoproduktionen der Produktionsfirma für das Kalenderjahr sein wird.

Black Panther III wurde offiziell bestätigt und wird das nächste Kapitel von Ryan Cooglers Action-Saga, die im Marvel Cinematic Universe spielt. Der Film wird am 15. Dezember 2028 Premiere feiern und einen neuen Black Panther einführen, eine Person, die offiziell die Führung von dem verstorbenen Chadwick Boseman und von Letitia Wright übernehmen wird, die seitdem faktisch als Interims-Black Panther fungiert.

David Jonsson, bekannt für seine Auftritte in Alien: Romulus und The Long Walk, wird die Rolle des Beschützers Wakandas übernehmen, wobei diese Version tatsächlich T'Challas Sohn ist, wie Coogler in einer Bühnenerklärung bestätigte.

Es sieht so aus, als würde dieser Staffelstab offiziell 2028 in diesem Film weitergegeben werden, da Wright mindestens in Avengers: Doomsday im Black-Panther-Anzug auftreten wird, also müssen wir sehen, ob Jonsson früher als erwartet einen überraschenden Cameo hat.