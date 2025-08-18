David Hayter spielt endlich Metal Gear Solid V

HQ

Die legendäre Stimme hinter den ersten vier Metal Gear Solid-Spielen, David Hayter, hatte nie die Chance, seine Rolle im fünften (und letzten) Teil wieder aufzunehmen. Stattdessen bekam 24-Star Kiefer Sutherland die Rolle, und Hayter machte seine Gefühle schon früh deutlich. Zwei Jahre vor der Veröffentlichung des Spiels sagte er geradeheraus, dass er es nie anfassen würde. Aber jetzt, fast zehn Jahre nach dem Start, hat er seine Meinung geändert.

David Hayter erklärt: "Ich wollte das Spiel nicht spielen, weil ich dachte, es würde meine Gefühle verletzen. Dann, weißt du, vergingen 10 Jahre und ich dachte: 'Ah, zum Teufel mit meinen Gefühlen. Was kümmert mich das?'... Ich bin Drehbuchautor, also werde ich beruflich gefeuert, ich werde buchstäblich irgendwann aus jedem einzelnen Job gefeuert, den ich habe, und ich bin kein Kind."

Was er einst als 60 Stunden reine Demütigung erwartet hatte, entpuppte sich als das Gegenteil:

"Ich dachte mir: 'Hör auf, dich wie ein Kind zu benehmen, und spiel das Spiel.' Also spielte ich es. Es ist erstaunlich. [...] Ich fragte die Fans: 'Was ist euer Lieblings-Metal Gear?' Und wenn sie Metal Gear Solid 5 sagen würden, würde ich sagen: 'Was soll das denn, Mann? Also, danke. Willst du mir auch noch einen Papierschnitt verpassen? Vielleicht noch etwas Zitronensaft draufgießen?' Und dann habe ich es gespielt und dachte mir: 'Ich glaube, das ist mein Lieblingsgameplay der Serie.'

Was hat ihn am meisten beeindruckt? Die Freiheit der Wahl.

"Die Tatsache, dass man jedes Mal in das gleiche Szenario geraten kann und der [feindliche] Soldat das Gleiche tut, aber man kann verschiedene Routen oder unterschiedliche Angriffsstrategien wählen, lässt es sich wie eine Zeitreise anfühlen... Also, ja, das war knallhart. Was mich betrifft, ist alles vergeben."

Hayter hat nicht nur Frieden mit Metal Gear Solid V geschlossen, sondern ist vor kurzem auch in das Franchise zurückgekehrt. Vor weniger als einem Jahr wurde bestätigt, dass er neue Zeilen für Metal Gear Solid Δ: Snake Eater aufgenommen hat, das in nur elf Tagen erscheinen soll.