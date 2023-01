Was würdest du tun, wenn du in ein Haus ziehen würdest und es sich herausstellen würde, dass dort ein Geist lebt? Dies ist die Prämisse einer neuen Netflix-Horrorkomödie, die am 24. Februar Premiere feiert. Es heißt We Have a Ghost und hat David Harbour (Stranger Things) als Titelgeist, der Jennifer Coolidge und Anthony Mackie heimsucht.

Vi haben den ersten Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.