David Harbour ist der Meinung, dass Hopper in Stranger Things Staffel 1 hätte sterben sollen

Wir sind uns ziemlich sicher, dass David Harbour jetzt kein Fan dieser Idee ist, wenn man bedenkt, dass er massive Gehaltsschecks verpasst hätte, aber der Schauspieler ist der Meinung, dass sein Stranger Things-Charakter Hopper in Staffel 1 der Serie hätte sterben sollen. Und zwar durch Selbstmord.

In einem Interview mit GQ erklärte Harbour, dass es sich wie ein passendes Ende für seine Figur anfühlte. Als sie Staffel 1 abgeschlossen hatten, wussten sie nicht, ob die Serie für eine weitere Staffel fortgesetzt werden würde, und so dachte Harbour darüber nach, wie die Geschichte seines Charakters enden sollte.

Zu dieser Zeit sah er in Selbstmord die einzige Möglichkeit, wie Hopper das Gefühl hatte, sich bei seiner Tochter entschuldigen zu können. Es gab auch den vorgetäuschten Tod von Hopper am Ende von Staffel 3, den einige Fans für echt hielten. "Ich glaube, sie waren einfach der Schönheit dieses Augenblicks seines Todes verpflichtet." sagte Harbour. "Es war so bewegend, dass sie fast nicht wollten, dass er am Leben ist."

Wir müssen abwarten und sehen, ob Harbour die letzte Staffel von Stranger Things überleben kann, wenn sie später in diesem Jahr Premiere feiert.