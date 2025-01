David Fincher verrät endlich, was sich in Se7en wirklich in der Box befand Der legendäre Regisseur entlarvt das beliebte Gerücht um einen der berüchtigtsten Momente des Films.

HQ David Finchers Se7en ist mit seinen schockierenden Wendungen und schaurigen Darbietungen ein Maßstab im Thriller-Genre geblieben. Eine der denkwürdigsten Szenen ist der letzte Moment, als Detective Somerset (Morgan Freeman) die mysteriöse Kiste öffnet, die der Mörder John Doe (Kevin Spacey) geschickt hat. Fans haben lange darüber spekuliert, was sich darin befand, wobei viele davon ausgingen, dass es sich um eine Nachbildung von Gwyneth Paltrows Kopf handelte. Aber in einem kürzlichen Interview mit Entertainment Weekly enthüllte Fincher die Wahrheit hinter den Kulissen. Laut Fincher war der Inhalt der Schachtel viel einfacher, als viele glaubten. Anstatt einen enthaupteten Kopf zu verwenden, entschieden sich die Filmemacher für einen praktischeren Ansatz. Sie füllten die Schachtel mit einem etwa zwei bis drei Kilogramm schweren Beutel und berechneten, wie viel davon auf Gwyneth Paltrows Kopf zurückzuführen ist, basierend auf ihrem Body-Mass-Index. Sie fügten sogar eine Perücke hinzu, um sicherzustellen, dass beim Öffnen der Schachtel einige Haarsträhnen sichtbar waren, was den unheimlichen Effekt noch verstärkte. Obwohl der Film nicht explizit zeigt, was sich in der Schachtel befindet, bauen sich die Spannung und Spannung auf, als Detective Mills (Brad Pitt) den Horror erkennt, der sich vor ihm entfaltet. Die subtilen Details und die Reaktionen der Schauspieler vermitteln die düstere Realität und machen es zu einer der unvergesslichsten Szenen des modernen Kinos. Ist es Ihrer Meinung nach besser, den Inhalt der Schachtel der Fantasie zu überlassen, oder hätten Sie lieber gesehen, was sich darin befindet?