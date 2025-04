David Fincher steckt hinter einem neuen und bizarren Xbox-Werbespot

HQ

Wach auf! - Das ist der Name der neuesten Xbox-Kampagne, einem Werbespot, bei dem kein Geringerer als David Fincher selbst Regie geführt hat. Der Film folgt einer Ratte namens Horatio, die sich durch einen monotonen Alltag voller überfüllter öffentlicher Verkehrsmittel und eines seelenzermürbenden Bürojobs quält. Unter den anderen Ratten sind jedoch auch ein paar Menschen zu sehen, die jeweils auf einer Art Handheld-Konsole spielen. Dies könnte nur ein Hinweis auf das tragbare Gerät sein, an dem Microsoft und Asus Gerüchten zufolge gemeinsam arbeiten.

Schließlich verwandelt sich Horatio in einen Menschen, als er endlich nach Hause kommt und seine geliebte Xbox hochfährt, um die Botschaft zu senden, dass das Spielen von Xbox den Menschen in uns weckt. Schauen Sie sich den Clip unten an.

Welcher Werbespot für ein Videospiel ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben?