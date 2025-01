David Fincher spricht über die Restaurierung von Fight Club 4K

HQ

David Fincher taucht tief in den akribischen Prozess der Restaurierung seiner ikonischen Filme in 4K ein, wobei Fight Club einer der neuesten auf seinem Radar ist. Während eines kürzlichen Interviews mit Collider verriet Fincher, dass die Aufgabe zwar lohnend ist, aber auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, insbesondere wenn es um visuelle Effekte geht, die nicht nachgebildet werden können. Der Regisseur betonte, wie wichtig es sei, den Originalfilm so weit wie möglich zu erhalten, und merkte an, dass der Restaurierungsprozess sowohl "kompliziert" als auch "knifflig" sei.

Während Fincher daran arbeitet, Fight Club in 4K zu bringen, gab er zu, dass der gesamte Prozess teurer und zeitaufwändiger ist, als er ursprünglich erwartet hatte. Mit Kosten, die möglicherweise Hunderttausende von Dollar erreichen können, ist dies eine monumentale Aufgabe für jeden Filmemacher. Aber für Fincher geht es darum, eine Balance zwischen der Modernisierung des Films und dem Respekt vor seinen Wurzeln zu finden, so wie er es mit Se7en und Panic Room getan hat.

Welche anderen Klassiker würden Sie gerne in der 4K-Behandlung sehen?