David Fincher soll daran interessiert sein, die Arbeit an Mindhunter wieder aufzunehmen

True Crime ist ein Genre, das fasziniert und fesselt. Erschreckende Individuen und ihre oft unmenschlichen Verbrechen, die für die meisten Menschen völlig undenkbar sind. Was passiert also, wenn man eine TV-Serie dreht, die auf einigen der berüchtigtsten Serienmörder basiert, die je gelebt haben, gepaart mit exquisiten Schauspielern und einem der klügsten Regisseure der Branche?

Sie erhalten Mindhunter, mit Abstand eine der fesselndsten und fesselndsten Serien, die in den letzten Jahren im Fernsehen gezeigt wurden. Doch leider wurde sie nach nur zwei Staffeln abgesetzt, was Fincher selbst kommentierte und in mehreren Interviews begründete:

"Ich bin sehr stolz auf die ersten beiden Saisons. Aber es ist eine sehr teure Serie und in den Augen von Netflix haben wir nicht genug Zuschauer angezogen, um eine solche Investition zu rechtfertigen."



Er sagte auch etwas Ähnliches, als er letztes Jahr in Forbes interviewt wurde.

"Ich mache ihnen keine Vorwürfe; sie gingen Risiken ein, um die Serie auf die Beine zu stellen, gaben mir die Mittel, Mank so zu machen, wie ich es wollte, und sie erlaubten mir, mit The Killer neue Wege zu gehen. Es ist ein Segen, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, die zu Mut fähig sind. An dem Tag, an dem unsere Wünsche nicht mehr die gleichen sind, müssen wir ehrlich sein, wenn es darum geht, uns zu trennen."

Holt McCallany, der in der Serie Bill Tench spielt, hat jedoch kürzlich erwähnt, dass er Gerüchte gehört hat, dass Fincher die Arbeit an Mindhunter wieder aufnehmen und eine dritte Staffel produzieren möchte.

"Ich habe gehört, dass David darüber nachgedacht hat. Ich sage nicht, dass es zurückkommen wird. Aber was ich damit sagen will, ist, dass, wenn es zurückkommt, ich damit zurückkomme. Du kannst das zur Bank bringen, aber das hängt davon ab, was David tun will. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, also ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber allein die Tatsache, dass er darüber nachdenkt, ist ein hoffnungsvolles Zeichen."

Wir können nur hoffen und die Daumen drücken.

Was denkst du? Würdest du gerne eine dritte Staffel von Mindhunter sehen?

