David Fincher peilt Mindhunter-Comeback als Filmtrilogie an

David Finchers gefeierte Psychothriller-Serie könnte ein großes Comeback feiern - aber nicht in Form einer zehnteiligen dritten Staffel. Stattdessen ist nun von einer Trilogie die Rede, die aus drei abendfüllenden Filmen besteht, die jeweils rund zwei Stunden lang sind.

"Ich hatte vor ein paar Monaten ein Treffen mit David Fincher in seinem Büro, und er sagte zu mir, dass es eine Chance gibt, dass es in drei zweistündigen Filmen zurückkommt, aber ich denke, es ist nur eine Chance", sagte Holt McCallany, der Bill Tench in der Serie verkörperte. Er erwähnte kürzlich, dass Fincher unbedingt zu Mindhunter zurückkehren möchte - und dass Drehbücher in Arbeit sind. Was natürlich absolut fantastisch wäre. Wie sich die meisten von euch (hoffentlich) erinnern, war die Serie über zwei Staffeln hinweg brillant, bevor sie 2020 aufgrund himmelhoher Produktionskosten und Finchers Bedürfnis nach einer Verschnaufpause auf Eis gelegt wurde.

Was diese Trilogie zu einer wahrscheinlichen und plausiblen Lösung macht, um lose Enden zu verbinden, ist, dass das Format im Vergleich zu einer ganzen Staffel budgetfreundlicher und zeiteffizienter ist.

Aber denken Sie daran – das ist noch lange nicht beschlossene Sache. Fincher muss voll und ganz mit dem Konzept einverstanden sein, Netflix muss grünes Licht geben und die Schauspieler müssen verfügbar sein. Wenn alle Teile zusammenpassen, werden wir unsere Lieblingsagenten wieder in Aktion sehen – und wir drücken die Daumen, so gut wir können.

Hoffst du auf mehr Mindhunter? Und klingt eine Lösung mit drei Filmen nach einem vernünftigen Weg?