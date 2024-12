David Fincher führt Regie beim US-Remake von Squid Game

HQ

Laut Deadline deutete Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer von Squid Game, ein bevorstehendes US-Remake seiner Breakout-Serie an, bei dem der gefeierte Regisseur David Fincher Berichten zufolge die Zügel in die Hand nehmen wird. Während Einzelheiten unter Verschluss bleiben, bestätigte Dong-hyuk, dass Netflix voll und ganz in die Adaption des intensiven Survival-Dramas für ein amerikanisches Publikum investiert ist. Dieses Remake wird wahrscheinlich in den USA spielen, obwohl weitere Details im Laufe des Projekts erwartet werden.

Diese Ankündigung folgt auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Squid Game, die gerade auf Netflix erschienen ist, während die Fans gespannt auf die Veröffentlichung der dritten und letzten Staffel warten. Trotzdem versicherte Dong-hyuk den Zuschauern, dass das Squid Game-Universum über das Serienfinale hinaus weiter expandieren wird. Neben dem Remake soll auch Squid Game: The Challenge, der von der Serie inspirierte Reality-Wettbewerb, für eine zweite Staffel zurückkehren. Mit mehreren laufenden Projekten, einschließlich der möglichen Beteiligung von Dong-hyuk selbst als Berater oder Mitschöpfer, zeigt das Squid Game-Phänomen keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Freust du dich auf weitere Squid Game-Inhalte in der Zukunft?