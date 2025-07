David Erosa über die Produktion und die Blasphemous-Reihe: "Mit dem dritten Spiel weißt du, was du nicht wusstest, als du das zweite Spiel entwickelt hast"

Es ist schwer, sich als Entwicklerstudio von einem globalen Erfolg wie Blasphemous zu distanzieren. Ein erster Teil, der das moderne Metroidvania neben anderen Exponenten wie Hollow Knight praktisch neu definiert und gleichzeitig ein einzigartiges Universum in Ikonografie, Design und Überlieferung etabliert, wie z.B. Cvstodia und seine Inspiration in der katholischen Religion, der Karwoche und der spanischen Stadt Sevilla. Neben so unterschiedlichen Projekten wie All on Board!, Stone of Madness und dem kommenden Ninja Gaiden: Ragebound erkundet The Game Kitchen auch weiterhin die dunklen Ecken der Blasphemous-Reihe.

Wir wissen jetzt, dass das nächste Kapitel dieser Penance-Geschichte am 17. Juli mit der Ankündigung von Blasphemous 3 geschrieben wird, von dem wir gehofft hatten, dass es sich um Blasphemous 3 handeln würde, das aber nur die Vinyl-Edition des Soundtracks des zweiten Teils ist. Aber wie wird dieses hypothetische Spiel tatsächlich aussehen? Wir haben kürzlich den Produzenten von The Game Kitchen, David Erosa, während einer Präsentation im OXO Museo del Videojuego de Málaga danach gefragt, und ihr könnt euch das Interview unten ansehen.

HQ

Obwohl wir in dem Gespräch im Wesentlichen über ihr kommendes Ninja Gaiden: Ragebound sprachen, sprach der Produzent auch über den Lernprozess als Team während der Entwicklung von Blasphemous, seinem Nachfolger, und auch über einen "hypothetischen" dritten Teil.

Als The Game Kitchen sich für Blasphemous 2 entschied, "schaut man immer auf einen zu, mit ihren eigenen Wünschen für die Fortsetzung. Sie möchten, dass das Spiel so und nicht so ist. Und man kann es nicht immer allen recht machen. Es ist also sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen, von denen man weiß, dass sie nicht jedem gefallen werden. Aber man muss sich auf das Spiel einlassen."

"Ein Teil des Wachstums als Team und als Studio besteht darin, diese Entscheidungen zu treffen und zu wissen, dass man seiner Vision für das Spiel treu bleiben muss."

Es war unvermeidlich, an dieser Stelle zu fragen, ob dieser Satz auf Blasphemous 3 angewendet werden könnte, und Erosa hinterließ uns eine interessante Lektüre:

"In der Entwicklung, in der Softwareentwicklung und in der Spieleentwicklung sagen wir, dass das erste Spiel das ist, bei dem viele Aspekte versagen. Im zweiten Spiel denkst du, dass du diese Probleme gelöst hast, aber im dritten Spiel weißt du, was du im zweiten Spiel nicht wirklich wusstest."

Er fügt hinzu, dass er uns zwar keine weiteren Informationen geben kann, es aber Pläne gibt, das Franchise zu erweitern:

"Im Moment ist nichts über eine Fortsetzung in Sicht. Was wir wissen, ist, dass wir weiter um die... Ich werde nicht sagen, die Welt von Blasphemous, sondern die Welt von Cvstodia."

Auch wenn wir Blasphemous 3 noch nicht in Sicht haben, ist es interessant zu wissen, dass die Schöpfer ihre Arbeit weiter verfeinern werden, um die Treue der Fans zu überraschen und zu belohnen.

Was denkst du, wie Blasphemous 3 sein wird?