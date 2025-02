David Dastmalchian will wirklich, wirklich den Joker spielen

HQ

Im Laufe der Jahre gab es einige großartige (und einige nicht so tolle) Jokers. Während viele entweder die Darstellungen von Heath Ledger oder Jack Nicholson als die größten der Gruppe und wahrscheinlich die von Jared Leto als die schlechtesten bezeichnen werden, haben wir im Laufe der Jahre auch Cesar Romero, Joaquin Phoenix, Barry Keoghan und Cameron Monaghan in der Liste derjenigen gesehen, die sich in irgendeiner Form in Live-Action an der Figur versucht haben. und dann haben sogar Mark Hamill, Alan Tudyk und Zach Galifianakis der Figur in der Vergangenheit ihre Stimme geliehen. Trotz all dieser Iterationen der Clown Prince of Crime, Late Night with the Devil, Oppenheimer und The Suicide Squad Star hatte David Dastmalchian noch keine Gelegenheit, die ikonische Gesichtsbemalung aufzusetzen.

Aber er würde es wirklich, wirklich, wirklich lieben. Dies wurde Collider in einem Interview bestätigt, in dem Dastmalchian erklärt:

"Ich weiß, wir machen hier nur Witze, aber ich würde es lieben. Ich glaube, manche Leute sagen: 'Hamlet ist meine Lebensaufgabe' oder 'Willy Loman ist meine Lebensaufgabe'. Irgendwann in meinem Leben das Make-up des Clownprinzen des Verbrechens tragen zu dürfen, steht neben einem meiner größten Karriereträume, nämlich ein Feind von James Bond zu sein."

Dastmalchian kam der Rolle des Joker am nächsten, als er in The Dark Knight einen seiner Schläger spielte, aber vielleicht wird sich das in Zukunft ändern. So oder so, die Jahre haben bewiesen, dass Dastmalchian ein Händchen für Charakterdarstellung hat, was ihn zu einem guten Kandidaten für die Rolle des furchterregenden Verbrechers macht.

Die Frage für Dastmalchian ist nun, was er wählen würde, wenn er eine Chance hätte? Würde er lieber den Joker spielen oder ein Bond-Bösewicht werden? Wenn Sie die Wahl hätten, was würden Sie wählen?