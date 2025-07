David Corenswet sagt, dass sowohl Henry Cavill als auch Tyler Hoechlin ihn kontaktiert haben, um über Superman

HQ

Wir sind nur noch eine Woche davon entfernt, einen neuen Superman auf der Leinwand kennenzulernen, diesmal gespielt von David Corenswet. Wie wir alle wissen, ist er bei weitem nicht der erste, der die blaue Strumpfhose mit der roten Bananenhängematte anzieht, aber es scheint, dass seine Vorgänger ihn unterstützen.

In einem Interview mit Beat102103 sagt Corenswet, dass sowohl Henry Cavill (Man of Steel) als auch Tyler Hoechlin (Superman & Lois) auf ihn zukamen, nachdem er gecastet wurde, um ihren Segen zu geben. Beide lehnten es auch ab, ihm Ratschläge zu geben, damit er Superman seinen eigenen Stempel aufdrücken könne und schlugen vor, dass Corenswet einfach versuchen sollte, Spaß an der Rolle zu haben.

Der 11. Juli ist der Premierentermin für Superman, aber wie wir euch gestern gesagt haben, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir den Charakter wieder zu sehen bekommen, da er lange vor der Premiere von Superman II im DCU erscheinen wird.

Von links: Cavill, Hoechlin und Corenswet. // DC Studios

DC Studios